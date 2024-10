Nuova vita per la movida reggina: da un gruppo di amici nasce “Shine”

Shine nasce dall’idea di un gruppo di amici che hanno sentito la necessità di creare qualcosa che riuscisse a risvegliare la movida a Reggio Calabria. Qual è la mission? Rendere unica ed esclusiva l’esperienza di coloro che parteciperanno ai nostri eventi.

Quali sono gli ingredienti giusti? Un evento per essere efficace deve coinvolgere, interessare ed emozionare.

Le vostre emozioni avranno, infatti, un ruolo predominante in questo new concept of events, stando alla base di tutte le nostre idee.

L’eleganza è un altro punto al quale teniamo molto infatti cercheremo di curare ogni minimo dettaglio raccomandando un dress code adeguato e scintillante.

QUANDO

L’appuntamento è per venerdì 13 alle ore 23:00. La serata vedrà protagonisti in console Demy Labate, Ciccio Minniti e Antonio Linguardo. Non bisogna riflettere, bisogna splendere.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per info tavoli e inviti 3383307919 3333354760