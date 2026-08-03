Reggio, al Museo Archeologico Nazionale Shamal Trio in concerto con “Situazioni Sonore”

Prosegue mercoledì 5 agosto, sulla terrazza panoramica del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la rassegna musicale organizzata dalla Fondazione Horcynus Orca con la direzione artistica di Giacomo Farina, su affidamento del Museo, in occasione dell’acquisizione delle opere “Fontana Ferma” di Piero Pizzi Cannella.

Shamal Trio sulla terrazza del Museo

Dopo il concerto inaugurale del chitarrista Francesco Buzzurro, protagonista del secondo appuntamento sarà Shamal Trio, che presenterà alle ore 21 il concerto “Situazioni Sonore”.

Shamal è un vento che soffia nel deserto arabo, ma nell’immaginario di Enzo Rao è quel vento che, soffiando, confonde i suoni e mescola gli umori di Paesi lontani geograficamente e culturalmente. La musica di Shamal nasce dall’interiorizzazione delle culture musicali dei Paesi mediterranei, a seguito di una ricerca iniziata alla fine degli anni Settanta e ancora in corso.

Il prodotto musicale che ne scaturisce, pur affondando le proprie radici nelle musiche popolari della Sicilia, dei Paesi balcanici, nordafricani, mediorientali e non solo, è fortemente influenzato dalla formazione musicale di Enzo Rao e degli artisti che collaborano al progetto.

Il meticciato sonoro di “Situazioni Sonore”

Nella musica di Shamal i linguaggi jazz ed etnici si confondono in un meticciato sonoro fatto di sfumature e colori, ma anche di giochi ritmici realizzati con strumenti della tradizione utilizzati talvolta insieme a suoni elettronici. Shamal, quindi, non come luogo di “contaminazione”, bensì come momento di “incontro di culture”.

Con il concerto “Situazioni Sonore”, Shamal Trio utilizza i timbri degli strumenti acustici ed elettronici come colori da accostare per creare immagini sonore dinamiche. Nel corso della serata saranno presentati alcuni brani dell’album “Spiaggia Rossa”, la cui pubblicazione è prevista il 15 ottobre 2026, e brani tratti dagli altri dischi prodotti tra il 1990 e il 2023.

I componenti dello Shamal Trio

Di Shamal Trio fanno parte Enzo Rao, al violino, oud, saz ed elettronica live; Giuseppe Viola, al clarinetto, clarinetto basso, clarinetto turco, chalumeau e sax soprano; Armando Fiore, ai tamburi a cornice, cajon, djembe, darbouka e udu.

Shamal ha all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero, in festival e rassegne spesso dedicate alla musica di ispirazione mediterranea, tra cui alcune edizioni del Womad e diversi concerti in Palestina e Cisgiordania.

I prossimi appuntamenti della rassegna

La rassegna proseguirà il 22 agosto con Luca Madonia in trio e si concluderà il 3 settembre con l’ensemble J’oòutamà.

L’acquisizione delle opere “Fontana Ferma” di Piero Pizzi Cannella da parte del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è stata realizzata grazie al sostegno dei programmi PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, per l’opera a Reggio Calabria, e Il Museo Rigenera – I edizione, per l’opera a Messina, promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il concerto è a ingresso libero per i visitatori muniti di biglietto SLIM d’ingresso al Museo, fino a esaurimento dei posti disponibili.