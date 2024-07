Myenergy Viola sempre più competitiva: altro importante acquisto per coach Cadeo

La Myenergy Viola dopo gli importanti innesti di Efe Idiaru ed Emanuel Carlos Fernández Pena, annuncia in un comunicato stampa un altro acquisto di peso per la stagione 2024/25 con la direzione tecnica di coach Cadeo.

Uchenna Ani è un giocatore neroarancio!

Myenergy Reggio Calabria è molto lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’ala forte Uchenna Ani.

Uchenna Ani nato a Firenze nel 2000, 198 cm,cresciuto nel settore giovanile del Sancat Firenze, nella stagione 2016/17 è passato a Pistoia con cui ha giocato da protagonista nei campionati giovanili, fino ad arrivare a segnare oltre 15 punti di media nell’Under 18.

Durante l’annata agonistica 2018/19 partecipa anche al campionato di Serie C Gold Toscana con la Libertas Basket Montale e successivamente gioca due stagioni con la Scandone Avellino.

Con il club campano, Uchenna ottiene cifre importanti della sua carriera, con quasi una doppia-doppia di media segnata per partita. Nella stagione 21/22 Ani gioca con la Virtus Cassino per passare poi a Salerno, dove ha concluso con risultati esaltanti la stagione 23/24 con la Power.

Soddisfatto per la trattativa conclusa il GM Fortunato Vita che commenta così l’arrivo di Uchenna in maglia neroarancio:

“Uchenna è un profilo che abbiamo voluto fortemente inserire nel roster. I nostri tifosi ricorderanno gli 8 punti segnati da Ani contro la Viola, in soli 40 secondi nell’ ultima partita del Play Gold contro la Power. Uchenna è un atleta completo, un giocatore di altissimo livello per la categoria; in una società come la nostra che ha deciso di puntare tanto anche su di lui con un progetto tecnico ambizioso e di valore, avrà ulteriore occasione di consacrare il suo valore. Non vediamo l’ora di vederlo in campo, toglierci delle soddisfazioni e far divertire i nostri tifosi”.