Reggio, la Naos Dance Company porta in scena “Liù, Amore VS Potere”

Si è svolto domenica 6 settembre, in Piazza Leopoldo Trieste a Reggio Calabria, lo spettacolo di danza contemporanea “Liù, Amore VS Potere”.

L’appuntamento, inserito nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa” dell’Accademia Senocrito, ha portato in scena una rilettura contemporanea della figura di Liù, ispirata alla Turandot di Giacomo Puccini, dando vita a un incontro suggestivo tra il patrimonio operistico e i linguaggi della danza di oggi.

La rilettura contemporanea di Liù attraverso la danza

Il pubblico ha seguito con attenzione e partecipazione l’evolversi dello spettacolo, lasciandosi coinvolgere dall’intreccio tra opera e movimento. A colpire è stata soprattutto la capacità dei danzatori di restituire, attraverso il corpo, le sfumature emotive del personaggio pucciniano: la dolcezza e la fragilità di Liù, la forza del suo sentimento, ma anche il peso del sacrificio e le tensioni che attraversano il rapporto tra amore e potere.

Nei gesti, nelle geometrie dei corpi e nelle dinamiche tra i performer, gli spettatori hanno potuto ritrovare echi dell’opera originale, riconoscendone suggestioni e contrasti pur all’interno di un adattamento profondamente contemporaneo. La coreografia ha costruito un dialogo tra tradizione e sperimentazione, nel quale il riferimento a Puccini è diventato materia viva, capace di assumere nuovi significati attraverso la danza.

Emozioni e linguaggi del corpo nello spettacolo della Naos Dance Company

Particolarmente efficace è risultato il contrasto tra momenti di maggiore delicatezza e passaggi di forte tensione fisica, che ha contribuito a rendere percepibile la complessità emotiva della vicenda. L’alternarsi di vicinanze e distanze, slanci e resistenze, ha dato forma a un racconto nel quale il movimento ha saputo esprimere anche ciò che le parole non dicono.

Naos Dance Company e la valorizzazione della danza contemporanea calabrese

La serata di Reggio Calabria rappresenta un ulteriore momento nel percorso della Naos Dance Company, realtà impegnata nella produzione e diffusione della danza contemporanea e nella valorizzazione dei talenti artistici del territorio calabrese. La risposta attenta del pubblico ha confermato l’interesse verso proposte artistiche capaci di avvicinare linguaggi differenti e di rileggere i grandi temi della tradizione attraverso sensibilità contemporanee.

ReggioFest2026: cultura diffusa e il sostegno del Ministero della Cultura

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito di “ReggioFest2026: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

La partecipazione a ingresso libero ha consentito al pubblico di vivere una serata dedicata alla danza e alla cultura nel cuore della città, trasformando Piazza Leopoldo Trieste in uno spazio di incontro tra arte, memoria e contemporaneità.