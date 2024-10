Reggio, si accendono le luci. Falcomatà: “Natale 2019? Non faremo mancare nulla”

Poche parole semplice, ma certamente d’effetto per i cittadini che non vedono l’ora di sapere quali saranno le iniziative per il Natale 2019 a Reggio Calabria. In altre parti della Calabria le luci sono già accese da un pò (es. Tropea) e la ‘burrasca’ di questi giorni riguardante i mercatini di piazza Duomo lasciavano presagire qualche intoppo. Il primo cittadino ci tiene però a ribadire l’impegno dell’amministrazione comunale.

“Fervono i preparativi per il Natale a Reggio, abbiamo fatto poco clamore, affrontiamo in questi giorni importanti snodi amministrativi, ma non abbiamo rinunciato a rendere la nostra città luminosa e accogliente, lavorandoci da inizio autunno. Per regalare ai nostri bambini giorni di felicità, così come si fa in tutte le famiglie, dove al di là delle contingenze, ognuno cerca di vivere i giorni di festa al meglio.

E anche noi rincorriamo lo spirito giusto, non per nascondere i problemi ma per rinnovare la speranza di una realtà più semplice e sopratutto più vivibile nella nostra città”.