Nomine SviProRe, Chindemi risponde a muso duro ai coordinatori del cdx

In merito al comunicato emesso oggi dai coordinamenti provinciali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo la nota dell’avv. Salvatore Chindemi, coordinatore della task force comunale per l’Aeroporto dello Stretto.

“Quando sedevano sui banchi del liceo, (per chi lo ha frequentato) forse non riuscivamo a percepire appieno il messaggio che padre Dante intendeva donare ai suoi contemporanei ed alle generazioni successive, quando, nel suo celeberrimo poema, raccomanda a”… non ragionar di lor, ma guarda e passa”.

Di poi, da adulti, rileggendo e considerando, si comprende appieno il significato profondo di quei versi con l’invito affettoso a non sprecare alcuna risorsa per considerare questi piccoli esseri viventi avvezzi a coltivare, con cura, grettezze e piccinerie.

Appunto: “… guardare e passare…”

Se dunque cimentarsi in qualunque confronto, politico o non, appare come volersi approfittare di chi ancora vaga come un pugile suonato, dopo le sberle rimediate nella recente competizione comunale, nel merito, invece, il contenuto diffamatorio insito nel surreale comunicato dei tre coordinatori del cdx, Cannizzaro ( fi) Recupero ( lega) e Nesci(fdi), che tenta maldestramente di connotare un incarico tecnico ( a titolo assolutamente gratuito) in un presunto ” scambio di voti”, sarà sicuramente posto al vaglio di un giudice penale, per verificare se in tali maldestre dichiarazioni si siano concretizzate condotte penalmente punibili”.