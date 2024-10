Reggio, il cdx attacca: “Scandalo nomine SviProRe. Presenti zio e nipote del consigliere Malara”

“Apprendiamo della nomina dello zio del Consigliere comunale Marcantonino Malara al collegio sindacale della SVI.PRO.RE. spa, Società consortile per azioni e iniziative per la promozione dello sviluppo economico della Provincia di Reggio Calabria. Il signor Malara Giovanni, esplicito sostenitore della coalizione di CentroSinistra alle ultime elezioni comunali, è stato proprio in questi giorni nominato dal Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, nell’organismo di controllo della Società in house di Palazzo Alvaro”.

Reggio Calabria, il centrodestra all’attacco della maggioranza in relazione alle nomine di SviProRe.