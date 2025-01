Nubi lenticolari nel cielo di Reggio: il fenomeno scientifico e l’incanto di un tramonto virale – FOTO

Il cielo di Reggio Calabria, nella giornata di ieri, ha regalato a cittadini e visitatori uno spettacolo davvero raro e affascinante: la comparsa di nubi lenticolari, così chiamate per la loro caratteristica forma a lente. A rendere ancora più suggestiva la scena, un tramonto mozzafiato che ha tinto il cielo di sfumature calde e intense, spingendo centinaia di persone a immortalare il momento e a condividerlo sui social network, dove gli scatti sono rapidamente diventati virali.

Cosa sono le nubi lenticolari

Le nubi lenticolari (o altocumulus lenticularis) sono formazioni nuvolose dalla tipica forma ellittica o a disco, spesso associate a sistemi montuosi o a ostacoli geografici che forzano l’aria a salire. Nel caso di Reggio Calabria, la presenza dell’Aspromonte gioca un ruolo determinante: quando il vento proveniente dal mare incontra i rilievi montuosi, l’aria si solleva e si raffredda, formando dei veri e propri ondeggiamenti nell’atmosfera (onde orografiche). Se l’umidità è sufficiente e la temperatura si abbassa oltre un certo limite (punto di rugiada), il vapore acqueo condensa, dando vita a queste spettacolari nubi a strati.

Un tramonto da cartolina

Oltre all’interesse prettamente scientifico, ciò che ha reso la giornata memorabile è stato il colore straordinario che il tramonto ha impresso alle nubi e al cielo di Reggio Calabria. La luce del sole, filtrando attraverso l’umidità in sospensione, ha creato una tavolozza di rossi, arancioni e violacei, che ha affascinato passanti, fotografi e appassionati di meteorologia. Le immagini postate online hanno mostrato la bellezza unica della città, confermando ancora una volta come i tramonti reggini possano regalare momenti di pura meraviglia.

L’episodio di ieri non solo ha acceso i riflettori sul fenomeno scientifico delle nubi lenticolari, ma ha anche contribuito a promuovere l’immagine di Reggio Calabria come luogo dove natura e paesaggio si fondono in un connubio di rara suggestione. Le centinaia di foto condivise sui social, diventate virali in poche ore, rappresentano infatti un vero e proprio spot turistico per la città, stimolando la curiosità di chi ancora non ha avuto modo di ammirare dal vivo questi panorami da sogno.

Chissà se Reggio Calabria tornerà a sorprendere chi la visita e chi la vive con fenomeni naturali spettacolari, offrendo agli appassionati di scienza e ai semplici amanti della bellezza ulteriori occasioni per tenere “gli occhi e il naso all’insù”.