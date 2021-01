Pari opportunità a Palazzo San Giorgio: nominata presidente Lucia Nucera

I vertici di Palazzo San Giorgio nominano Lucia Anita Nucera presidente della Commissione pari opportunità

Lucia Anita Nucera, consigliera comunale del PD e già assessore alle politiche sociali del comune, è stata nominata presidente della Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione di Palazzo San Giorgio.

Un ruolo che rientra nel percorso umano e professionale portato avanti da Lucia Anita Nucera volto alla solidarietà, all'ascolto attivo delle problematiche del territorio e all'impegno massimo nel risolverle, all'uguaglianza e al diniego di ogni forma di discriminazione.

"Il mio impegno -dichiara la Nucera-sarà di portare avanti il lavoro che negli anni passati ha consentito la realizzazione di buone pratiche dirette a contrastare ogni forma di discriminazione di genere e di violenza. Ringrazio i consiglieri della commissione per la fiducia. Preciso che le pari opportunità si occupano di tutte le forme di discriminazione e violenza che possono coinvolgere diversi soggetti, donne, disabili, anziani ecc.

Ho dichiarato più volte nei miei interventi -continua la consigliera- che affinché ci sia un cambiamento radicale è necessario un cambio di passo nel rifiuto di ogni forma. Per questo, è essenziale un cambiamento culturale. Oltre a coinvolgere la società tutta, parta dai giovani, dalle scuole dove le pari opportunità devono trovare spazio di dialogo e argomentazione. Servono interventi concreti, e le risorse provenienti dal recovery plan saranno importanti per avviare azioni di sostegno per tutti quei soggetti che vivono situazioni di discriminazione e violenza.

Il mio impegno sarà diretto all'ascolto di tutti coloro che vorranno confrontarsi, proporre o che avranno bisogno di aiuto".