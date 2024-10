Reggio, presto nuovi impianti di illuminazione: l’elenco dei quartieri interessati

Prosegue l’opera di realizzazione, ammodernamento, potenziamento della pubblica illuminazione sul territorio della Città di Reggio Calabria. La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Falcomatà, ha approvato una delibera per tre progetti definitivi esecutivi per altrettanti interventi finanziati attraverso il Pon Metro. Contrada Cafari, in zona Arangea, Modena San Sperato Cannavò, e via provinciale Spirito Santo Cannavò, le tre arterie che vedranno rinnovato integralmente il sistema illuminante.

Nello specifico, la delibera prevede per Contrada Cafari la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione a tecnologia avanzata per un totale di 100 mila euro di finanziamento; per Modena San Sperato interventi straordinari di messa a norma e in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione e reti in fibra ottica, per un finanziamento di 200 mila euro; e per Spirito Santo, interventi di ampliamento e miglioramento del sistema con un finanziamento di 150 mila euro.