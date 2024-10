Reggio, giù le limitazioni del ‘T. Minniti’: nuova procedura di volo e nuova virata. I dettagli

Le modifiche introdotte in AIP Italia entreranno in vigore il 25 gennaio. Ecco le nuove procedure strumentali

Abbattimento limitazioni del ‘T. Minniti‘, Matteo Salvini è al lavoro per eliminare i vincoli tecnici che impediscono allo scalo reggino l’atterraggio di tutti gli aerei, anche di quelli delle compagnie low cost con piloti meno esperti.

Il Ministro dei Trasporti intende mantenere la promessa fatta ai reggini, in occasione dell’ultima visita a Reggio Calabria. Era il 20 novembre 2023 quando, proprio ai nostri microfoni, Salvini assicurava che entro la fine del 2023 il ‘T. Minniti’ non avrebbe avuto più alcuna limitazione.

Di ieri la nota da parte del MIT in cui si annuncia una nuova procedura di volo che consentirà di migliore l’operatività sull’aeroporto di Reggio Calabria.

Secondo quanto raccolto da CityNow la nuova procedura di avvicinamento elaborata da Enav prevede una variazione in AIP delle carte aeronautiche con il ridisegno delle aereovie per l’utilizzo della pista 33 di Reggio Calabria. Dalla data della variazione alla messa in atto delle modifiche trascorreranno 45 giorni.

“La procedura una volta pubblicata sulle documentazioni operative adottate dalle compagnie aeree consentirà una migliore fruibilità dello scalo calabrese, previa formazione dei piloti con simulatore”.

Di fatto, ridisegnando le aereovie, la virata che solitamente avviene nella zona di Pellaro e che fa arrivare l’aereo in fase di atterraggio al termine della curvatura, dovrebbe spingersi invece fino a Melito per poter arrivare in fase di atterraggio in linea retta con la pista.

Sempre secondo quanto raccolto, probabilmente varrà acquistato inoltre un simulatore, che sarà attivo a Roma per l’addestramento specifico dei piloti meno esperti e per la formazione dei piloti sulle nuove aereovie.

In atto quindi è in fase di sviluppo un percorso che porterà, speriamo a stretto giro, all’eliminazione definitiva delle limitazioni del ‘T. Minniti’, e che consentirà allo scalo reggino il salto di categoria e dunque il superamento dei vincoli che fino ad oggi hanno precluso la fruibilità dell’aeroporto dello Stretto.