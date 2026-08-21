Nazionale di pallavolo al PalaCalafiore, Romeo: ‘Servono interventi immediati’ – FOTO

“Il PalaCalafiore si prepara ad accogliere la Nazionale italiana di pallavolo e la città di Reggio deve farsi trovare pronta”.

Con queste parole in un comunicato stampa il consigliere comunale Carmelo Romeo interviene alla vigilia della gara contro la Germania, in programma il 26 agosto.

Romeo: “Nella struttura restano ancora diversi interventi da completare”

“A pochi giorni dall’evento, però – ha precisato Romeo – nella struttura restano ancora diversi interventi da completare. All’interno del palazzetto sono necessarie operazioni di pulizia e sistemazione degli spazi; all’esterno invece l’erba necessita di essere tagliata e le aree circostanti richiedono interventi di manutenzione. In questo caso sottolineo che non giova fare polemica sull’erba alta o su una pulizia ancora da effettuare: serve un intervento immediato”.

La richiesta all’Amministrazione comunale

“Il punto è che l’arrivo della Nazionale era stato programmato da tanti mesi – ha evidenziato ancora il consigliere d’opposizione – e c’era dunque tutto il tempo per programmare queste attività e completarle senza arrivare agli ultimi giorni. Da qui la richiesta all’Amministrazione di attivarsi immediatamente affinché palazzetto, spogliatoi e aree esterne vengano sistemati prima dell’evento.

Voglio ricordare che, nel febbraio 2025, in occasione della partita della Nazionale italiana di basket contro l’Ungheria, il PalaCalafiore si presentò rinnovato, pronto ad abbracciare il folto pubblico e ricevette tanti apprezzamenti per l’organizzazione dell’evento”.

“Reggio ha già dimostrato di poter ospitare appuntamenti sportivi nazionali”