Palazzo Campanella, bandiere a mezz’asta per i Carabinieri caduti a Castel D’Azzano
Il Consiglio regionale della Calabria rende omaggio ai tre militari deceduti a Castel D’Azzano
17 Ottobre 2025 - 18:09 | Comunicato Stampa
Bandiere esposte a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella in occasione delle esequie dei Carabinieri deceduti a Castel D’Azzano.
Il cordoglio del Consiglio regionale della Calabria
A seguito della proclamazione del lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri, il Consiglio regionale della Calabria ricorda i tre militari morti nella tragedia avvenuta nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre nel comune di Castel D’Azzano, in provincia di Verona.
Le esequie di Stato a Padova
I funerali dei tre carabinieri, uccisi durante un’operazione di perquisizione in vista di uno sgombero abitativo, si terranno oggi, venerdì 17 ottobre, a Padova, nella forma delle esequie di Stato.