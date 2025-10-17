City Now

Palazzo Campanella, bandiere a mezz’asta per i Carabinieri caduti a Castel D’Azzano

Il Consiglio regionale della Calabria rende omaggio ai tre militari deceduti a Castel D’Azzano

17 Ottobre 2025 - 18:09 | Comunicato Stampa

Bandiere esposte a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella in occasione delle esequie dei Carabinieri deceduti a Castel D’Azzano.

Il cordoglio del Consiglio regionale della Calabria

A seguito della proclamazione del lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri, il Consiglio regionale della Calabria ricorda i tre militari morti nella tragedia avvenuta nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre nel comune di Castel D’Azzano, in provincia di Verona.

Le esequie di Stato a Padova

I funerali dei tre carabinieri, uccisi durante un’operazione di perquisizione in vista di uno sgombero abitativo, si terranno oggi, venerdì 17 ottobre, a Padova, nella forma delle esequie di Stato.

