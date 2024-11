Palazzo di Giustizia, Dominijanni: ‘Speriamo sia la volta buona’

“Speriamo sia la volta buona. Adesso c’è la seconda firma. Mi augurerei che la prossima sia con la consegna delle chiavi , ma vediamo un po’. Devo dire che questo è un piccolo passo ma ancora abbiamo delle cose in crescita per quanto concerne i locali della Procura Generale e spero di parlare con il ministero perché mentre da una parte si cerca di accelerare dall’altra parte si rallenta tantissimo”.

A dirlo è il procuratore generale di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni durante l’incontro, al quale ha partecipato il sottosegretario Andrea Delmastro, per annunciare l’inizio dei lavori del nuovo Palazzo di Giustizia.

“Noi forse pensiamo troppo al futuro – ha aggiunto Dominijanni – non abbiamo presente l’attualità e l’attualità degli uffici giudiziari di Reggio Calabria non è rosea. La Procura Generale è stata sfrattata e in questo momento siamo precari. Qui ancora siamo alla prima pietra, speriamo che non facciano una gara col ponte dello Stretto”.