A Reggio la prima palestra all'aperto con Popup Sport e la donazione di Asc

Tra poche settimane sorgerà a Reggio Calabria la prima palestra all’aperto. Il 9 marzo si terrà infatti l’inaugurazione degli attrezzi installati nei pressi del Museo dello Strumento Musicale, in pieno centro città.

Gli attrezzi sono stati donati da Asc Reggio Calabria che ha partecipato al progetto nazionale “Popup Sport Zone”. Di cosa si tratta?

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la pratica dell’attività fisica sia fortemente connessa all’ambiente di vita e al contesto in cui le persone vivono e si ispira al modello di sviluppo urbano della “città di 15 minuti” che mira a garantire ai cittadini la possibilità di svolgere alcune funzioni essenziali, compresa l’attività sportiva entro 15 minuti a piedi o in bicicletta dalle loro abitazioni.

Da qui la volontà di creare all’interno degli spazi urbani delle città italiane di Alessandria, Como, Verona, Ferrara, Roma, Salerno, Reggio Calabria, Potenza, Bari e Palermo dei luoghi all’aperto in cui praticare sport – i “popup sport zone” – tra di loro collegati in un percorso ideale, diffusi sull’intero territorio cittadino, con particolare attenzione ai contesti urbani periferici fortemente integrati al tessuto urbano e usufruibili da persone di tutte le età.

In ogni popup sportivo, collocato in zona cementificata piuttosto che in aree verdi e/o naturali, si potranno svolgere differenti attività sportive, generando così dei luoghi dove poter praticare attività sportiva outdoor liberamente, gratuitamente ed accessibili h24.

Oltre ad incentivare la pratica sportiva fornendo luoghi in cui praticare sport all’aperto e in maniera gratuita, il progetto mira a migliorare la qualità di vita delle persone e generare modelli di città sostenibili, con una riduzione dei tempi impiegati negli spostamenti e riducendo le emissioni inquinanti, incentivando le persone a spostarsi a piedi o in bici.

Ai microfoni di CityNow, Antonio Eraclini (presidente Asc Reggio Calabria) si dice orgoglioso e soddisfatto per la prossima inaugurazione della palestra all’aperto.