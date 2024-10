Open Day al Parco Caserta: visita della struttura, esibizioni e prove gratuite

Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 9.30, “Parco Caserta-Sport Village” a Reggio Calabria, organizza il “Live in Parco – Open day 2019”. Sarà una mattinata offerta gratuitamente agli amanti dello sport, anche ai non iscritti, che avranno l’opportunità di conoscenza le discipline praticate all’interno del Parco. In occasione dell’evento sarà presentato il nuovo spot “Parco Caserta Sport Village“, preceduto da una sfilata, sulla pista di pattinaggio, delle quattro squadre di ItalicaSport: sincro, pallanuoto, nuoto e pattinaggio.

Successivamente gli ospiti dell’Open Day avranno la possibilità di poter avere qualsiasi informazione relativa ai corsi e alle attività. Per le prove gratuite occorrerà prenotarsi compilando il modulo presente sul sito: www.parcocaserta.com/liveinparco/.

Le attività di prova gratuita: zumba, pilates, tango argentino, spinning, cross training, aquaxfit/aquagym, sala pesi e cardio, posturale, saranno seguite dagli istruttori del Parco Caserta Sport Village. Diversamente il karate verrà svolto dal Parco in collaborazione con le scuole ‘Accademia del Karate‘ e ‘Centro Sportivo Matteo Pellicone – La Pagoda‘.

In più sono previste le esibizioni delle squadre di Italica Sport: sincro, pallanuoto, pattinaggio e hockey.

Presenzieranno all’evento i rappresentanti del Coni Calabria; gli alunni dell’Istituto Convitto Campanella di Reggio Calabria con la dirigente dott.ssa Francesca Arena; una delegazione di studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con il prorettore Giuseppe Barbaro; gli alunni dell’Istituto comprensivo Carducci-Da Feltre di Reggio Calabria.

Gli orari previsti per le prove gratuite di giorno 12 ottobre: dalle ore 7.10 alle ore 10.00: nuoto libero; dalle ore 12.00 alle 13.50 nuoto libero assistito; dalle ore 9.00 alle 9.50: posturale, zumba, pilates, tango argentino, spinning, crosso training, aquaxfit/aquagym; dalle ore 7.00 alle 12.00: dalla pesi; dalle ore 11.00 alle 11.30 attivita’ teorica a bordo vasca (riservato alle scuole); dalle ore 11.00 alle 11.30: karate (riservato alle scuole) in collaborazione con Accademia del karate e Centro sportivo Matteo Pellicone, posturale, cross training, spinning, zumba kids (riservato alle scuole), tango argentino, pattinaggio e hockey (riservato alle scuole).