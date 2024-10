Elezioni Metropolitane, Paris sostiene i sindaci della Piana e della Locride

Si è espresso positivamente il consigliere regionale Nicola Paris in merito alla vicenda che quasi costringe i sindaci della Piana e della Locride a provvedere personalmente per la sicurezza nei seggi elettorali.

Rispetto alle prossime elezioni del Consiglio della Città metropolitana il consigliere regionale Nicola Paris condivide e sostiene la proposta dei sindaci di istituire i seggi anche nella Locride e nella Piana facendosi loro garanti nell’assicurare la sicurezza e vigilanza necessarie attraverso i propri corpi di Polizia municipale.

“Faccio mie le preoccupazioni dei sindaci e chiedo che vengano supportati in questa loro legittima richiesta. I primi cittadini del territorio metropolitano rappresentano l’avamposto per la tutela della salute dei propri concittadini e, nonostante le difficoltà, guidano con onore e dignità le proprie comunità.

Non si può rimanere indifferenti rispetto a questa proposta di buon senso che potrebbe attutire la scelta forzata di indire le elezioni in piena pandemia. Peraltro, un ulteriore aspetto grave che rende parziale il diritto alla partecipazione al voto è il fatto che alcuni comuni come Siderno e Delianuova non potranno esprimere i loro rappresentanti in quanto ancora commissariati. E questo, indubbiamente rappresenta un vulnus per la partecipazione democratica di tutti gli aventi diritto”.