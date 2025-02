Reggio ospita il Passaggio della Torcia della Speranza di Special Olympics

Un’opportunità unica per sottolineare l’importanza dello Sport come strumento di inclusione e di crescita personale per le persone con disabilità intellettive

Il 25 febbraio la Città di Reggio Calabria sarà protagonista di un evento significativo che celebra la speranza, l’inclusione e la solidarietà. Il Passaggio della Torcia della Speranza, organizzato da Special Olympics, con il partenariato del Comune di Reggio Calabria, si terrà in una cerimonia emozionante che coinvolgerà atleti, famiglie, scuole, volontari e membri della comunità locale.

L’evento avrà luogo avrà luogo nel cuore della Città, prevedendo la partenza della Torcia dal Museo Archeologico e si snoderà lungo Corso Garibaldi, fino a raggiungere il braciere posizionato in Piazza Duomo.

Questo simbolo di speranza e unità darà il via ai preparativi per i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si svolgeranno in Piemonte dall’8 al 15 marzo 2025, nei siti olimpici di Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato. Un’opportunità unica per sottolineare l’importanza dello Sport come strumento di inclusione e di crescita personale per le persone con disabilità intellettive. La Torcia della Speranza rappresenta il cammino che ogni Atleta di Special Olympics compie nel suo viaggio di empowerment, coraggio e determinazione. Ogni passo della torcia è un messaggio potente di speranza per le persone con disabilità intellettive, ispirando le comunità a essere più inclusive e a promuovere una cultura del rispetto reciproco.

All’evento parteciperanno atleti Special Olympics che si alterneranno nelle diverse frazioni del percorso con la torcia che verrà scortata dalle motociclette della Polizia di Stato e accompagnata da un gruppo di runners delle associazioni e di studenti delle scuole. Il pubblico sarà invitato a unirsi nella celebrazione di una giornata speciale che promuove il potere dello sport e dell’inclusione.

“Questo evento non è solo un simbolo del nostro impegno verso l’inclusione, ma anche una celebrazione del coraggio degli atleti Special Olympics”, ha dichiarato la Prof.ssa Luisa Elitro, Direttore regionale di Special Olympics Italia – Team Calabria. “La Torcia della Speranza ci ricorda ogni giorno quanto sia importante costruire una società che abbraccia tutti, indipendentemente dalle loro abilità.”

“Siamo felici di poter ospitare il passaggio della Torcia della Speranza – ha affermato il sindaco – un simbolo della straordinaria capacità di inclusione della nostra comunità reggina, da sempre impegnata su un tema come la solidarietà realizzata attraverso lo sport, che è sinonimo di emancipazione ed integrazione per tutti, ogni oltre barriera. Ringrazio Special Olympics per questa bella manifestazione che rende lustro al nostro territorio e che si inserisce perfettamente nel percorso che la nostra città sta vivendo ormai da molti mesi con la candidatura a Capitale della Cultura”.

Programma dell’evento:

• Data: 25 febbraio 2025

• Orario: ore 10.30

• Luogo: luogo partenza Piazza De Nava Museo Archeologico e arrivo a Piazza Duomo