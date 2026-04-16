Reggio, premiata l’opera vincitrice del concorso ‘Federico Genoese’

«Il rapporto tra istituzioni diventa sempre più fecondo e, anche grazie a una virtuosa sinergia tra pubblico e privato, ha generato un’altra occasione con cui restituiamo memoria a personalità reggine che hanno dato molto alla nostra città. Che ciò avvenga attraverso l’estro artistico dei nostri giovani studenti rende questa occasione ancora più importante».

Così il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia ha commentato la premiazione dell’opera vincitrice del “Concorso di idee – Federico Genoese” riservato agli studenti del Liceo Artistico Statale Preti – Frangipane.

Nel corso della cerimonia, tenutasi nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, è stata svelata l’opera vincitrice, realizzata dalla studentessa Agostina Andidero e donata dall’azienda “E. P. S.p.A.”.

All’evento hanno partecipato, oltre al primo cittadino, l’assessora comunale all’Istruzione Annamaria Curatola, l’ex assessora Anna Briante, la dirigente del settore Istruzione Lucia Consiglio, la dirigente scolastica Lucia Zavettieri e il referente dell’azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica per il Comune di Reggio Calabria.

Il centro cottura comunale, che oggi garantisce l’erogazione di circa 1000 pasti al giorno, si trova proprio nei locali della scuola intitolata al nobile benefattore Federico Genoese, che poco prima della sua morte nel 1848 dispose un lascito testamentario affinché il Comune realizzasse alcune importanti opere pubbliche in città.

Battaglia ha ringraziato studentesse e studenti presenti alla premiazione, la dirigente e i docenti del “Frangipane”, l’azienda e gli uffici comunali per aver «contribuito all’operazione di ricostruzione della memoria cittadina che l’Amministrazione comunale ha messo in atto da tempo, anche attraverso la toponomastica cittadina, che in questo caso si è arricchita della passione e della creatività di giovani artisti che ci permettono di guardare al futuro senza dimenticare il nostro grande passato».