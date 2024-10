Reggio, il Pd di Archi ringrazia l’amministrazione: ‘Lavoro silente ed efficace’

Ad affermarlo è Francesco Laganà Segretario del Pd di Archi.

“Gli interventi di spazzamento manuale e meccanico in queste notti, l’attività di igienizzazione e controllo del quartiere e la rimozione delle micro-discariche in vari punti della città, da Archi, passando per Santa Caterina, Eremo Condera e centro storico sono dei piccoli ma importanti segnali ai quali si aggiungono gli interventi di manutenzione stradale e di intervento nella rete idrica comunale.

Il Confronto con il delegato all’Ambiente Armando Neri e con il delegato alla manutenzione stradale Filippo Burrone è costante e porta quotidiani e positivi riscontri dichiara Laganà anche grazie all’impegno dei dipendenti di Castore.

La presenza di un consigliere comunale del territorio come il Capogruppo del Pd Antonino Castorina quotidianamente presente nella risoluzione delle varie problematiche è il valore aggiunte di cui il rione di Archi, per anni abbandonato , aveva bisogno.

Il circolo del Partito Democratico di Archi proseguirà il suo percorso per migliore e potenziare il quartiere consapevole di avere un amministrazione attenta e puntuale conclude Laganà ed interlocutori che hanno a cuore il nostro territorio.

Archi proseguire il suo percorso di rinascita incalza Laganà, tanti problemi ancora rimangono, ma siamo certi ,che l’impegno di questi anni e le risorse destinate ad un quartiere della città per anni dimenticato sono un importante punto di partenza.

“.