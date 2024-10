Reggio – Piano Strutturale Comunale verso l’approvazione definitiva

Si è conclusa ieri la fase degli incontri programmati sul territorio con cui l’Amministrazione guidata dal Sindaco Falcomatà su iniziativa dell’Assessore al ramo Arch. Mariangela Cama, ha voluto condividere con la cittadinanza, con i professionisti e tutti i soggetti interessati, ulteriori momenti di conoscenza ed approfondimenti del Piano Strutturale Comunale adottato dal Consiglio Comunale lo scorso 11 gennaio.

L’importante azione di partecipazione messa in campo dall’Amministrazione, che ha registrato l’unanime consenso favorevole da parte dei numerosi convenuti, ha contribuito grazie anche alla costante presenza dei progettisti del Piano, dei geologi incaricati e dell’Ufficio comunale, alla conoscenza e divulgazione della visione di città attraverso il nuovo strumento urbanistico, in fase di deposito fino al 20 febbraio prossimo per eventuali osservazioni e proposte.

Sono state lanciate, inoltre, iniziative che l’Amministrazione attiverà da subito in sinergia con gli Ordini e Collegi provinciali, con l’Università, con l’INU e tutti i soggetti ed associazioni interessati, quali workshop di accompagnamento e di sperimentazione delle modalità attuative del Piano nelle more dell’approvazione del Piano Operativo Temporale, al fine di contribuire in modo fattivo e costruttivo all’approvazione del PSC che – come dichiara l’Assessore Cama – “non è più procrastinabile per un territorio che si nutre da troppi anni di pura anarchia urbanistica, ombrosa e per questo suscettibile di forme di illegalità diffusa ed incontrollata”, ed al fine di trovare soluzioni in linea con la normativa vigente, per la crescita sociale, culturale ed economica della città ed il bene della collettività.

Leggi anche