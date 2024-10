Reggio – Piano Strutturale Comunale, l’ass. Cama incontra i vertici ANCE

A conferma della conclamata trasparenza e ricerca di condivisione messi in atto dall’amministrazione comunale nel processo di pianificazione del Piano Strutturale Comunale, l’Assessore Arch. Mariangela Cama con particolare tempestività ha incontrato presso gli uffici dell’Urbanistica, il Presidente ANCE geom. Francesco Siclari, al fine di dipanare i dubbi rappresentati nella missiva inoltrata qualche giorno fa unitamente a Confindustria, relativamente ai presunti effetti negativi del Piano, adottato lo scorso 11 gennaio dal Consiglio Comunale.

Presenti all’incontro il RUP del PSC arch. Alberto di Mare, il Responsabile del Servizio Edilizia privata Arch. Santo Coppola, la Prof. Francesca Moraci quale progettista del Piano con i collaboratori Arch. Ornella Fazia e arch. Natale Palamara. Per Ance presenti l’ing. Domenico Sapia e l’Arch. Filippo De Blasio. Presente, inoltre, il geom Familiari.

L’Assessore Cama ha illustrato e ripercorso le forme di partecipazione messe in atto dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’iter di formazione del piano secondo quanto disposto dalla legge regionale urbanistica, che hanno visto l’ampio coinvolgimento nella conferenza di pianificazione di tutti i soggetti pubblici e privati portatori di interesse, tra i quali ANCE e Confindustria, i cui contributi sono stati presi in considerazione, unitamente agli altri, ai fini dell’implementazione del documento definitivo del Piano adottato.

Ha altresì comunicato, con riferimento alle preoccupazioni sollevate dalle Associazioni in merito alla definizione delle pratiche giacenti presso il settore comunale a seguito dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia, che l’Ufficio con l’intento di assolvere a doverosi canoni di legittimità, trasparenza, equità e celerità, già dalla prossima settimana procederà nell’ambito delle attività del comitato tecnico all’uopo istituito anche con la partecipazione dei rappresentanti designati dagli Ordini provinciali Architetti, Ingegneri e Geometri, all’individuazione di puntuali e precisi criteri di valutazione ed applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 60 della LR 19/02 e art. 12 del DPR n. 380/01.

Il Presidente Siclari fiducioso e soddisfatto dell’incontro costruttivo, rappresentando la sua condivisione all’approvazione del nuovo strumento urbanistico, ha sottolineato il carattere d’urgenza delle istanze in giacenza in applicazione delle premialità fiscali con sismabonus ed ecobus, in scadenza al 31 dicembre 2021, e chiesto pertanto la loro celere trattazione.