Reggio, Piazza De Nava è pronta: ma c’è ancora un ultimo step. Cresce l’attesa per l’inaugurazione

La nuova Piazza De Nava è realtà, il progetto di restyling e riqualificazione della storica agorà, nel cuore di Reggio Calabria, è stato completato.

Nata tra le polemiche e i botta e risposta di favorevoli e contrari, oggi piazza De Nava si presenta agli occhi dei cittadini, completamente rinnovata con uno stile più moderno, lineare e con una migliore accessibilità.

I lavori, partiti ad inizio 2023, sono stati ultimati da circa 15 giorni. Nelle ultime settimane si è provveduto al collaudo statico ed è in corso quello amministrativo. E la domanda che rimbalza tra i passanti che attraversano le vie del centro adiacenti alla piazza è: quando verrà aperta?

Nuova piazza De Nava, quando l’inaugurazione?

Difficile ancora prevedere una data di inaugurazione dell’opera. Quello che appare evidente, visto che il cantiere è concluso e la ditta ha ultimato tutti i lavori, è che la piazza verrà consegnata ai reggini entro fine anno.

Non dimentichiamo che il Capodanno Rai 2025 verrà festeggiato proprio nella nostra città. Un ulteriore spazio e luogo di incontro e socialità potrebbe far vivere ancora meglio l’ultimo dell’anno ai tanti visitatori che vorranno vivere il grande evento Rai in riva allo Stretto.

Ad oggi si sta ancora lavorando al collaudo amministrativo che prevede una lunga serie di documenti da vagliare, esaminati da una Commissione ad hoc composta da rappresentanti ministeriali e tecnici della Soprintendenza. Un lavoro minuzioso e dettagliato che rappresenta l’ultimo step prima della consegna dell’opera da parte della Soprintendenza.

Terminate le prove tecniche sul funzionamento delle griglie, del sistema complesso di illuminazione, del recupero dell’acqua e dell’irrigazione della aiuole, si attende dunque l’ultima parte burocratica, che dovrà essere presto portata a termine. Fase che richiederà ancora alcuni giorni.

Intanto, secondo quanto raccolto, martedì 12 novembre è previsto un incontro con i tecnici del Comune in vista della manutenzione delle aree della piazza nonchè della gestione degli impianti di irrigazione e illuminazione.

Cresce dunque l’attenzione dei reggini e la curiosità attorno a piazza De Nava. Ai cittadini e ai turisti non rimane che attendere la data di inaugurazione da parte della Soprintendenza e del Comune di Reggio per poter finalmente vivere appieno la nuova storica agorà.