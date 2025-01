Piazza del Popolo, il Gruppo RED: ‘Serve un’operazione verità. Basta abusivi’

«La scelta dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà di destinare Piazza del Popolo ad area parcheggio durante le festività natalizie e di prorogare la sospensione temporanea del mercato al fine di garantire la necessità di decongestionare il traffico cittadino, con la prospettiva che un’importante area centrale cittadina possa essere in modo definitivo uno spazio parcheggio, non solo va nella corretta direzione ma apre una importante riflessione rispetto all’operazione verità che va fatta con urgenza».

È quanto dichiarano i Consiglieri comunali del Gruppo R.E.D. Filippo Burrone, Carmelo Versace e Antonino Castorina.

«L’ amministrazione comunale – proseguono Burrone, Versace e Castorina – deve contrastare senza se e senza ma l’abusivismo commerciale che in questi anni si è perpetuato in questa parte di città con scelte ferme e radicali, evitando quindi che i commercianti onesti e regolari debbano competere con i “furbetti di quartiere” che vendono ed occupano spazi senza pagare un euro».

Secondo i tre esponenti del Gruppo R.E.D. «Piazza del Popolo ad oggi rappresenta un costo quotidiano per l’amministrazione comunale che deve occuparsi di pulire l’area ed un teatro dell’illegalità, finanche nei giorni festivi, che va fermato con decisione». Per Burrone, Versace e Castorina è «altrettanto urgente procedere a demolire il centro Polifunzionale di Tre Mulini ancora misteriosamente oggetto di un contenzioso con la Regione Calabria che però va risolto nell’esclusivo interesse dei cittadini senza rimpallo di responsabilità».

«La nostra idea – concludono i tre Consiglieri comunali – è quella che Piazza del Popolo possa trasformarsi in uno spazio permanente per de-congestionare il traffico cittadino così da creare un polmone di sfogo per i commercianti, senza illegalità ma con la prospettiva di potere utilizzare un’area così importante e vasta anche per eventi nazionali e regionali che meritano di potere usufruire di una parte di città ordinata e funzionale».