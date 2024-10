Reggio, pioggia al Palacalafiore: operai sul tetto per riparare l’infiltrazione

Il Palazzetto dello Sport di Pentimele è in queste ore sotto i riflettori a causa dell’ultimo increscioso disagio causato dalle condizioni del Palacalafiore. Durante la partita casalinga della Pallacanestro Viola contro il Cus Catania, la gara è stata infatti interrotta a causa di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.

Purtroppo la struttura sportiva che dovrebbe essere un fiore all’occhiello per Reggio Calabria versa invece in queste condizioni da diverso tempo, a causa della mancanza di manutenzione ordinaria. Non è la prima volta, e chi frequenta il palazzetto ne è consapevole, che si verificano episodi di questo tipo.

È notizia di poco fa che in seguito all’intervento del Responsabile del servizio impianti sportivi Eleonora Megale, i tecnici del Comune muniti di cestello elevatore siano già a lavoro per riparare la falla individuata nella copertura del Palazzetto.

Un intervento di manutenzione straordinaria che dovrebbe scongiurare ulteriori problemi durante i prossimi appuntamenti sportivi. Anche se, inutile dirlo, per l’impianto più importante della città, punto di riferimento e ‘casa’ di molte società sportive, sarebbe necessaria una programmazione e una manutenzione più attenta e puntuale.