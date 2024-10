Pallacanestro Viola, contro il Cus vittoria ‘bagnata’: pioggia al Palacalafiore

Palacalafiore di Reggio Calabria, si gioca la dodicesima di Serie B Interregionale, la prima del girone di ritorno di un campionato avvincente ed equilibrato che vede la Pallacanestro Viola momentaneamente al comando con Virtus Ragusa e Capo d’Orlando.

Proprio contro la squadra dell’ex Bolignano si disputerà il prossimo incontro, un vero e proprio scontro al vertice in casa dell’Orlandina.

Il match casalingo contro il Cus Catania, una delle cenerentole del campionato, si sta avviando al termine con i neroarancio padroni della partita dopo un avvio tentennante, quando dopo poco più di un minuto dall’inizio dell’ultima frazione di gioco gli arbitri, i signori Arturo Tartamella di Trapani ed Antonio Caputo di Lamezia Terme, sono costretti a interrompere la gara causa ‘pioggia‘.

Esattamente. Temporale in città e pioggia dentro il Palacalafiore, a causa di una perdita dal soffitto del palazzetto.

Il presidente Carmelo Laganà si adopera immediatamente con una soluzione ‘fai da te’, utilizzando un secchio dei rifiuti e cercando di tamponare il danno.

Lo staff di campo interviene anch’esso immediatamente con i consueti spazzoloni ad asciugare la porzione di parquet interessata, per fortuna appena fuori dal rettangolo di gioco.

Passa qualche minuto, il pubblico rumoreggia ansioso, la posta in palio è alta: due punti subito in tasca, e testa a Capo d’Orlando. Ma chi frequenta il Palacalafiore non è sorpreso, è anzi abituato a interruzioni del genere. Purtroppo non è la prima volta che le partite vengano interrotte a causa di infiltrazioni d’acqua piovana, come non è la prima volta che a Reggio Calabria si verifichino disagi e problematiche a causa di mancanza di cura e manutenzione.

Per fortuna, come già tante altre volte, il gioco è ripreso dopo pochi minuti. E la Viola ha portato a casa un’altra meritata vittoria, nonostante “contrattempi e imprevisti” fuori dall’ordinario.