Reggio, al ‘Piria-Ferraris-Da Empoli’ l’evento dedicato al Giubileo 2025

All’ITE “Piria Ferraris Da Empoli” RC l’evento dedicato al Giubileo 2025″.

“Formare i ragazzi con iniziative che fanno da spartiacque tra persone che vogliono scegliere di vivere solo come mini robot, e persone che lo vogliono fare con un animo permeato da sensazioni ed emozioni, disponibile verso le sofferenze di coloro che hanno bisogno di aiuto” costituisce una delle variegate chiavi vincenti dell’ITE PiRIA FERRARIS DA EMPOLI RC.

Secondo le parole della Dirigente dell’Istituto. Avv. Anna Rita Galletta, l’evento celebrativo del Giubileo 2025, proposto dall’Accademia Internazionale Mauriziana, delegazione di RC, svoltosi il 28 febbraio, presso la Sala Riunioni della Scuola, ha dato l’opportunità ad alcune classi ( IV B, IV F IV, IV E, V E AFM) di conoscere una realtà religiosa e sociale di estremo significato.

Sono intervenuti all’incontro il delegato Cittadino, dott. Giuseppe Tripodi, il dr. Enzo Petrolino. Presidente della comunità Diaconato in Italia, lo storico, avv. Diego Geria. Interessanti le relazioni degli ospiti, che hanno comunicato al giovane pubblico il significato del Giubileo, spiegandone le origini, la tradizione, il ruolo religioso e la valenza sociale. Accattivante e ricca di immagini legate alla terra calabrese l’excursus valoriale proposto dal prof. Geria che ha messo in risalto lo spirito religioso della gente del sud, tra leggenda e credenza, estrapolando le caratteristiche della popolazione locale, sensibile alla fede e al tessuto favolistico del costume. Ogni giovane studente calabrese mediante questa offerta formativa ha potuto così ritrovare in un momento emozionale/educativo, lo spirito di appartenenza ai propri luoghi, alle proprie tradizioni, perdendosi nell’incanto delle vicende spirituali, nel moto interiore di crescita meditativa, acquisendo consapevolezza e influenze ambientali importanti. All’organizzazione dell’evento hanno contribuito le referenti alla comunicazione, professori Laura Sidari e Giovanna Freno, unitamente al Tecnico Francesco Mallamaci. Ottima la partecipazione degli alunni che hanno seguito con interesse lo svolgersi delle attività.