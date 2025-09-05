Reggio, al planetario Pythagoras torna l’appuntamento con ‘Filosofia Quantistica’

Con il mese di settembre riprende al Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria la rassegna “Filosofia quantistica”. Il terzo incontro si terrà martedì 9 alle ore 21.00 e avrà per titolo “Entanglement”.

Quello che accade in un posto del mondo infinitamente piccolo influenza istantaneamente quello che accade in un altro posto. Questo è l’entanglement quantistico, le “inquietanti azioni a distanza” come afferma il fisico George Musser.

Interferenze che Albert Einstein odiava e tendeva a sottovalutare, mentre John Stewart Bell esaltava e cercava di rendere intellegibili.

Un mistero tra scienza e filosofia

Si tratta di un grande mistero che il prof. Gianfranco Cordì, filosofo della scienza e curatore della rassegna, cercherà di spiegare.

Per Einstein “Dio non giocava a dadi”; per Bell Dio era un prestigiatore. Il prof. Cordì introdurrà i partecipanti in un mondo in cui caso e necessità si incontrano e convivono.

La vivacità dell’attuale dibattito è testimoniata anche dal volume di Davide Romani, edito da Carrocci, intitolato “Filosofia della meccanica quantistica”. Su questi temi sono in corso indagini e studi fra i più rilevanti nel nostro Paese, che coinvolgono anche CERN ed ENEA.

Gli appuntamenti della rassegna

Il quarto e ultimo incontro, con ingresso libero e gratuito, si terrà martedì 30 settembre e sarà dedicato ai concetti filosofici di determinismo e indeterminismo.

Con questa iniziativa il Planetarium Pythagoras contribuisce al dibattito contemporaneo sul rapporto tra scienza e filosofia, proiettando Reggio Calabria in un panorama culturale in continua trasformazione.