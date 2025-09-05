City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, al planetario Pythagoras torna l’appuntamento con ‘Filosofia Quantistica’

Quello che accade in un posto del mondo infinitamente piccolo influenza istantaneamente quello che accade in un altro posto. Questo è l’entanglement

05 Settembre 2025 - 15:57 | Comunicato Stampa

Planetario Luna Agosto 2

Con il mese di settembre riprende al Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria la rassegna “Filosofia quantistica”. Il terzo incontro si terrà martedì 9 alle ore 21.00 e avrà per titolo “Entanglement”.

Quello che accade in un posto del mondo infinitamente piccolo influenza istantaneamente quello che accade in un altro posto. Questo è l’entanglement quantistico, le “inquietanti azioni a distanza” come afferma il fisico George Musser.

Interferenze che Albert Einstein odiava e tendeva a sottovalutare, mentre John Stewart Bell esaltava e cercava di rendere intellegibili.

Un mistero tra scienza e filosofia

Si tratta di un grande mistero che il prof. Gianfranco Cordì, filosofo della scienza e curatore della rassegna, cercherà di spiegare.

Per Einstein “Dio non giocava a dadi”; per Bell Dio era un prestigiatore. Il prof. Cordì introdurrà i partecipanti in un mondo in cui caso e necessità si incontrano e convivono.

La vivacità dell’attuale dibattito è testimoniata anche dal volume di Davide Romani, edito da Carrocci, intitolato “Filosofia della meccanica quantistica”. Su questi temi sono in corso indagini e studi fra i più rilevanti nel nostro Paese, che coinvolgono anche CERN ed ENEA.

Gli appuntamenti della rassegna

Il quarto e ultimo incontro, con ingresso libero e gratuito, si terrà martedì 30 settembre e sarà dedicato ai concetti filosofici di determinismo e indeterminismo.

Con questa iniziativa il Planetarium Pythagoras contribuisce al dibattito contemporaneo sul rapporto tra scienza e filosofia, proiettando Reggio Calabria in un panorama culturale in continua trasformazione.

Planetario PythagorasReggio Calabria Cultura