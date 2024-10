Plastic Free, in cento per ripulire la spiaggia di Catona – FOTO

Numeri che fanno ben sperare e lanciano un forte grido di cambiamento a Reggio Calabria: sabato 30 settembre, 100 volontari si sono riuniti sulla spiaggia “Pet Friendly” di Catona per ripulirla dai rifiuti abbandonati.

Le realtà associative del territorio, Associazione Coopisa, Azione Sociale, Arci Reggio Calabria, Stazione E1, Circolo Laudato Si e Monkey Yoga insieme a una rappresentativa dell’IC Radice Alighieri di Catona, si sono unite sotto la guida di Plastic Free per prendersi cura di un tratto significativo della costa reggina. Il risultato: 80 sacchi di rifiuti raccolti tra plastica, vetro e indifferenziato, oltre a svariati ingombranti.

A Catona, l’onda blu dei volontari calabresi ha fatto sentire forte il proprio amore per il territorio dando vita a una squadra operativa e attiva per il bene della propria città.

Quello di Reggio è stato solo uno dei 15 appuntamenti realizzati in contemporanea in tutta la Calabria e dei 246 eventi organizzati da Plastic Free in Italia lo scorso weekend, con 15 mila volontari coinvolti in tutte le regioni per rimuovere dall’ambiente oltre 200mila chili di rifiuti.

Gli appuntamenti non finiscono qui, la divisione reggina di Plastic Free è già a lavoro per individuare altre zone critiche che necessitano di un intervento e per tornare in azione il più presto possibile. Per restare aggiornati sui prossimi eventi si consiglia di seguire il gruppo Facebook e la pagina Instagram Plastic Free Calabria.