Reggio – Piazza del bergamotto rinasce grazie a ‘Plastic Free’

Ancora un ottimo risultato raggiunto domenica 28 novembre, a Piazza del Bergamotto, dai volontari di Plastic Free e di Differenziamoci Differenziando.

La rinascita di Piazza del bergamotto

Nonostante il maltempo, i giovani reggini si sono riuniti nella piazza di Via Ferraris 16, inaugurata poco più di un anno fa, per un’opera di pulizia e riqualificazione di un luogo della città che purtroppo riversava in condizioni molto critiche a causa dell’incuria e dell’inciviltà di chi lo frequenta. Quattro ore di lavoro intenso e senza sosta hanno permesso di far rinascere la piazzetta, che è stata ripulita e rimessa in ordine anche attraverso un intervento di ripristino delle aiuole presenti.

Il lavoro dei volontari

Anche questa volta, l’impegno dei referenti locali, Davide Arillotta, Serena Pensabene e Ludovica Monteleone, e dei volontari di Differenziamoci Differenziando, ha portato ottimi risultati e ha consentito di rimuovere dall’ambiente ben 16 sacchi di vetro, 18 di plastica e 3 di indifferenziata oltre che 20 sacchi di erbacce accuratamente rimosse grazie all’importante sostegno di Differenziamoci Differenziando, che ha fornito un tosaeraba e un decespugliatore necessari all’impresa, e AVR, con la consueta fornitura di sacchi, guanti e attrezzi da lavoro.

Prossimo appuntamento

Un’impronta verde lasciata dall’associazione in maglia blu che ha già programmato un nuovo appuntamento per ultimare il lavoro iniziato e riportare la piazza allo splendore del giorno della sua inaugurazione. Per restare informati sui prossimi appuntamenti, il consiglio è di seguire le pagine social di Plastic Free (Facebook, Instagram e Linkedin) e dei referenti locali, oltre che il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.