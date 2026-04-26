Primo tempo: un’altra prestazione opaca per la Reggina, con il Milazzo è parità

La prima frazione di gioco si chiude in parità. Reggina in vantaggio grazie al gol di Laaribi con una conclusione dal limite, nel contesto di una prima parte decisamente poco esaltante sul piano del gioco. Il pareggio a pochi secondi dalla conclusione per un fallo in area fischiato a Fofana e rigore, generoso, realizzato da Giunta.

Un terreno ai limiti della praticabilità ha ovviamente penalizzato maggiormente la squadra amaranto, costretta a lanci lunghi in avanti alla ricerca di Ferraro. Un’altra prestazione assai opaca per la Reggina che ha creato praticamente nulla e trovato il gol in maniera del tutto occasionale. Il Milazzo era andato vicino al vantaggio nei primi minuti con l’ex Curiale. Sugli altri campi il Savoia vince 0-2 a Palermo, mentre la Nissa è ferma sul pari con il Sambiase.