Reggio, furto aggravato di energia elettrica e acqua: 2 arresti

Negli ultimi tre giorni, gli operatori della Polizia Locale di Reggio Calabria sono stati impegnati su molteplici fronti. A seguito di mirate attività di servizio, sono state individuate e denunciate 12 persone per vari reati, tra cui frode in commercio, furto aggravato, occupazione abusiva di immobile, e appropriazione indebita.

I dettagli delle denunce

Nel dettaglio, 6 persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica e acqua, di cui due tratte in arresto. 5 persone sono state deferite per occupazione abusiva di immobile pubblico, una per appropriazione indebita e una per frode in commercio.

Sanzioni e sequestri

Sono state altresì comminate sanzioni a tre venditori ambulanti per un totale di circa 30.000,00 euro, a causa di carenze igienico-sanitarie dei prodotti esposti per la vendita, che erano a diretto contatto con il suolo, dove è stata rilevata sporcizia ed escrementi di uccelli. Sono stati anche sequestrati circa 50 vasi di conserve artigianali prive di qualsiasi etichettatura e mezzo quintale di patate e altri ortaggi.

Collaborazione con altre autorità

Il dispositivo operativo si è giovato anche di verificatori di E-distribuzione, Sorical, funzionari Aterp, e di personale ispettivo del Servizio Igiene degli Alimenti dell’ASP. Le persone deferite e sanzionate sono state segnalate ai competenti uffici amministrativi per le sanzioni e i provvedimenti amministrativi di specifica competenza.

Un piano di rafforzamento dei controlli

Le attività si inquadrano nel più ampio piano di rafforzamento dei controlli della Polizia Locale, che già nello scorso anno ha prodotto un aumento esponenziale dell’attività operativa. A tal proposito, lunedì 19 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale, il Corpo parteciperà alla città il report dell’anno 2025 tramite una conferenza stampa che si terrà alle 16:00 presso la caserma Macheda-Marino, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore Palmenta.