Reggio, follia in strada: prima ci litiga poi lo investe. Arrestato 51enne

Nella giornata di ieri, a seguito di un intervento su un presunto incidente stradale con fuga dell’investitore, la Polizia Locale ha tratto in arresto un cittadino di 51 anni. La visione delle immagini di videosorveglianza ha infatti evidenziato la volontarietà dell’investimento di un pedone di origine extracomunitaria che stava regolamentando la sosta all’interno di un’area privata di un grosso esercizio commerciale. Il conducente, con precedenti di polizia, dopo un alterco verbale con la parte offesa, montava di nuovo in auto e ripartiva molto velocemente investendo il pedone e trascinandolo per alcuni metri. Solo un caso fortuito e l’abilità della parte offesa ha evitato il peggio.

Arresto e sequestro del veicolo

La persona è stata medicata al GOM e dimessa con pochi giorni di prognosi mentre l’investitore faceva perdere le proprie tracce. Rintracciato dagli agenti di viale Aldo Moro presso la propria abitazione, dopo le formalità di rito e previa informativa al P.M. di turno, veniva dichiarato in stato di arresto e ristretto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il veicolo è stato sequestrato.

Il procedimento è in fase di indagine e pertanto a carico dell’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.