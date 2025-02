Reggio, multe e notifiche oltre termine: le precisazioni del Comandante Zucco

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni del comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria Salvatore Zucco in ordine alla nota a firma Unc.

“La propalazione dimostra un approccio molto pressappochista alla tematica della notifica della infrazioni al Codice della Strada. Tematica complessa e ricca di pieghe ermeneutiche di non facile decifrazione. L’assunto, solo per sottolineare alcune incongruenze, non tiene in debita considerazione il quadro giurisprudenziale univoco che addebita all’obbligato in solido la responsabilità della mancata notifica per inesattezza dell’indirizzo registrata al pubblico registro automobilistico, ovvero per cambio di residenza senza le doverose comunicazioni. Sembra che l’autore del pregevole e dotto studio ignori, inoltre, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la notifica si perfeziona con la consegna dell’atto al vettore postale. Lungi da me pensare che il comunicato tradisca un’occulta opera di becero proselitismo professionale. Ma la tutela del consumatore e del cittadino presuppone informazioni chiare e complete e deve essere scevra da secondi fini. A tal proposito la polizia locale ribadisce che eventuali notifiche oltre i termini di legge, potranno essere segnalate dai cittadini tramite il front office al servizio giuridico amministrativo del Comando, che provvederà, dopo l’istruttoria, qualora ne ricorrano le condizioni, all’annullamento in autotutela senza oneri per l’utenza”.