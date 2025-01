Danni maltempo a Reggio: le verifiche della Prefettura

La Prefettura monitora costantemente, in stretto raccordo con i Sindaci, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Città Metropolitana e la Protezione Civile, l’evolversi dell’ondata di maltempo che ha interessato anche la provincia di Reggio Calabria. Non sono stati registrati danni significativi a persone o cose, ma sono stati numerosi gli interventi – alcuni ancora in corso – volti a ripristinare la sicurezza della viabilità, sia statale che provinciale e locale, in seguito alla caduta di alberi, pali elettrici, detriti.

Leggi anche

Tra le criticità più significative, si segnala l’esondazione del Torrente Laverde, che ha reso necessaria nel corso della nottata la sospensione temporanea della circolazione sulla SS 106 tra Africo e Bianco.

Richiesta di ricognizione e stato dei territori

Il Prefetto, Clara Vaccaro, ha esortato i Sindaci a effettuare una ricognizione dei territori, al fine di verificare le condizioni degli edifici scolastici e della viabilità, con particolare riguardo alle zone più esposte al rischio di frane e smottamenti e alla transitabilità dei sottopassi.

Leggi anche

Il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento ai Sindaci ed a tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile impegnate nella gestione delle criticità, per il lavoro svolto, la collaborazione assicurata e la tempestività degli interventi.