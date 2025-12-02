Premio mondiale di poesia Nosside: riconoscimento ad una studentessa reggina

Si è concluso il 28 novembre scorso, nella suggestiva Aula Magna “Ludovico Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il viaggio mondiale della 40ª edizione del Premio Mondiale di Poesia Nosside , uno dei progetti poetici più inclusivi e riconosciuti a livello internazionale. L’evento, guidato dal Presidente Fondatore Prof. Pasquale Amato, ha visto la partecipazione del Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti, che ha portato i saluti istituzionali dell’Ateneo.

Il percorso del Nosside, iniziato a febbraio alla Universidad de La Habana, ha attraversato Londra, Pisa e alcuni luoghi simbolici della Calabria. Quest’anno il Liceo Scienze Umane–Linguistico–Musicale “T. Gullì” di Reggio Calabria è stato prescelto come tappa italiana ufficiale del viaggio mondiale del Premio, confermando il suo ruolo di riferimento culturale e formativo sul territorio. Una scelta che valorizza l’impegno del Liceo nel promuovere l’incontro tra culture, lingue e prospettive artistiche diverse.

La storia e l’unicità del Premio Nosside

Il Premio Nosside, nato a Reggio Calabria nel 1983, rimane un unicum nel panorama internazionale: aperto a tutti, senza limiti geografici o linguistici, con particolare attenzione alle lingue minoritarie, alle culture e ai popoli più isolati. In quarant’anni, il progetto ha coinvolto poeti di 110 Paesi, arrivando a raccogliere opere in 170 lingue e idiomi. Il suo simbolo, un’opera di Umberto Boccioni, e la creazione orafa del Maestro Gerardo Sacco, sono rappresentativi di un progetto profondamente radicato nel patrimonio culturale reggino.

Tra i momenti più attesi della cerimonia, spicca l’assegnazione dei Premi Speciali. Nel prestigioso “Nosside–Kouros di Reghion”, riservato ai giovani poeti dai 15 ai 25 anni, figura Miriam Tuscano, studentessa della classe 4AM del Liceo “T. Gullì”. Per l’Istituto, la presenza tra i premiati di una propria alunna rappresenta un motivo di profondo orgoglio, oltre che la conferma della qualità del lavoro educativo e della capacità di dare valore e risalto ai talenti emergenti.

Il successo della studentessa Miriam Tuscano

La dichiarazione del Dirigente Scolastico, prof. Francesco Praticò, presente alla cerimonia:

«Essere tappa italiana del Premio Nosside è per noi motivo di grande onore e responsabilità. Il nostro Liceo crede profondamente nel valore della poesia come strumento di crescita, identità e dialogo interculturale. Il successo della nostra studentessa Miriam Tuscano dimostra quanto i giovani abbiano ancora molto da dire e da donare al mondo attraverso la parola poetica. A lei va il nostro applauso più sincero, insieme al ringraziamento al Premio Nosside per aver riconosciuto il ruolo della nostra scuola come luogo di incontro e di cultura.»

La cerimonia del 28 novembre ha così celebrato non solo i quarant’anni di un Premio storico, ma anche la vitalità di una scuola e di una comunità che continuano a credere nella poesia e nella cultura come ponti tra le persone e tra i popoli , forze generatrici di pace e strumenti capaci di abbattere ogni frontiera, geografica, linguistica o sociale.