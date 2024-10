Reggio, il primo cittadino consegna tre San Giorgio d’Oro: ‘Vi voglio bene’ – VIDEO

Quattro operatori sanitari affacciati che dal GOM salutano a distanza il sindaco di Reggio Calabria pronto alla consegna del San Giorgio d’Oro.

Sono irriconoscibili per via dei materiali di protezione anti-COVID-19 ma sono il simbolo di una guerra portata avanti dagli uomini del nostro ospedale, sempre in prima linea.

“Sono venuto a consegnare personalmente il San Giorgio d’Oro – spiega Falcomatà – A tutto il personale del GOM ho voluto consegnare la massima benemerenza reggina a medici, infermieri e personale sanitario perchè hanno mantenuto alto il nome di Reggio Calabria e hanno saputo bene gestire l’emergenza”.

Di seguito il post del primo cittadino in occasione della consegna dei tre San Giorgio d’Oro.

Buon San Giorgio Reggio! Oggi ho consegnato simbolicamente tre San Giorgio d’Oro, la massima benemerenza cittadina, al Grande Ospedale Metropolitano, al Banco Alimentare e alla famiglia Candido in memoria del grande Ninì. Questa giornata mi ha emozionato molto e non riesco a trovare le parole giuste per descriverla. Le immagini raccontano molto meglio ciò che non riesco a esprimervi a parole. Scusate, vi voglio bene.

[custom_video numerazione=”1″ /]