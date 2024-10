Tragedia Alessandria – Il ricordo di amici e colleghi: “Ragazzo semplice dall’animo nobile. Ciao Ninì”

Centinaia gli attestati di stima in ricordo di Antonino Candido.

Le tante foto che lo ritraggono sempre col sorriso, stanno riempendo le bacheche di Facebook, tra pagine istituzionali e semplici profili di conoscenti e parenti.

I messaggi degli amici più stretti sono tra quelli che colpiscono più di tutti.

“Ciao Antonino, ragazzo semplice e dall’animo nobile, sono affranto e mi mancano le parole. Purtroppo accade in un solo momento ciò che non vorremmo succedesse mai! Eri tanto entusiasta del tuo nuovo lavoro, ma, sei caduto purtroppo, nell’adempimento del tuo dovere! La vita ci mette sempre a dura prova. Mi unisco a questo immenso ed ingiusto dolore ai tuoi cari. Ti voglio ricordare così. Rip in pace Fratello. Ciao Ninì”. Il messaggio di Francesco Macheda .

E ancora:

Sotto shock ed incredulo Vincenzo Gabriele Squillaci:

“Nino cosa sto leggendo. Cosaaaa?!!!!!! Non ci posso credere. Non è giusto!!! Un abbraccio Ilaria e Elena. Per qualsiasi cosa io ci sono. Anche se non credo che io possa fare molto. Un dolore così non so neanche immaginarlo. Nino ti stringo forte, non ho parole.”