Reggio, presentata l’ottava edizione di ‘Artisti per le stelle’, Latella: ‘Sport e solidarietà binomio vincente’

È stata presentata nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio l’ottava edizione di “Artisti per le Stelle”, evento organizzato dall’Asd Real Dance di Reggio Calabria che animerà il teatro “Francesco Cilea” domenica 19 gennaio alle ore 18. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “La Compagnia delle Stelle”.

Ad illustrare l’iniziativa erano presenti la responsabile tecnica di Real Dance, Mariana Melchionna, la presidente dell’associazione La Compagnia delle Stelle, Antonietta Romeo e, per l’Amministrazione comunale, i consiglieri Giovanni Latella e Giuseppe Cuzzocrea, e l’assessore alle Attività produttive Marisa Lanucara.

L’associazione sportiva dilettantistica Real Dance, fondata nel 2005 da Melchionna Salvatore, presidente provinciale della Federazione Italiana Danza Sportiva, è affiliata FIDS e ASI, ed è associata al CONI.

Si pone l’obiettivo di diffondere la danza sportiva dilettantistica attraverso la promozione e l’organizzazione di attività di danza, sia a livello amatoriale che agonistico, con l’intento di formare i partecipanti fisicamente, moralmente e culturalmente.

«Come Amministrazione – ha dichiarato Giovanni Latella – ringraziamo Real Dance per i suoi venti anni di attività nella nostra città, dando l’opportunità ai nostri figli di praticare sport. Un ringraziamento particolare per l’inclusione della solidarietà in queste iniziative, come in questo caso, ha deciso di sostenere i bambini inguaribili del nostro territorio metropolitano. Educare i ragazzi a prendersi cura delle persone più fragili è fondamentale: donare a chi ha bisogno è un gesto di crescita importante. Siamo al vostro fianco nell’attività che portate avanti ogni giorno, poiché sport e solidarietà rappresentano un binomio vincente».