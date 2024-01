Reggio, nuova giunta. Falcomatà: 'Non potevo più attendere, il PD si sintonizzi alle esigenze di rapidità'

Ci siamo, è il momento della presentazione del nuovo esecutivo che, dopo oltre due mesi e mezzo di litigi, dialoghi, scontri e confronti con e tra i partiti, viene presentato alla città dal sindaco Falcomatà.

All’interno di Palazzo San Giorgio però un dettaglio balza subito all’occhio. Sette le sedie posizionate all’interno del Salone dei Lampadari in occasione della presentazione della nuova Giunta.

All’appello mancano dunque tre postazioni. Prima di motivare tali assenze il sindaco ha riavvolto il nastro del recente passato spiegando quanto accaduto durante il periodo della sospensione:

Falcomatà spiega poi i motivi del ritardo nella formazione della Giunta:

“Era dunque necessario un cambio di passo non soltanto relativo alle persone ma un cambio di passo relativo ai metodi e all’approccio alle questioni. Avrei potuto azzerare l’esecutivo o coinvolgere le forze in campo attraverso il dialogo e la condivisione ed il confronto alle quali ho chiesto di essere interpreti e protagonisti di questo cambio di passo. Il tempo però si è dilatato e sono passati mesi e stavamo entrando nuovamente in una nuova bolla. E non ce lo potevamo permettere. E’ certo che in tutte le proposte di rinnovamento fatte ho sempre cercato di salvaguardare la rappresentatività di tutti i gruppi. Intanto però il tempo passava. Il sindaco ha degli obblighi nei confronti della città e deve rispondere ai bisogni della città. E una città come Reggio non può aspettare. Non potevo attendere oltre e ho messo in campo una giunta rinvigorita dalle competenze tecniche di alcuni professionisti che daranno una grossa mano per centrare gli obiettivi di mandato.

Cambiano gli interpreti ma gli obiettivi rimangono invariati.