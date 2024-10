Pallacanestro Viola, presentazione di squadra e main sponsor a Palazzo San Giorgio

Giornata importante per la Pallacanestro Viola con la presentazione a Palazzo San Giorgio della squadra, dello staff e del nuovo main sponsor rappresentato da Antonio Praticò, Direttore Commerciale di MyEnergy, che ai nostri microfoni si è detto “emozionato, entusiasta per questo nuovo percorso, e con la speranza di poter dare un contributo importante al progetto”.

Presenti all’evento anche il consigliere Delegato allo Sport Giovanni Latella, il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e il Sindaco f.f. Città Metropolitana Carmelo Versace. Quest’ultimo, cogliendo l’occasione di una giornata dedicata allo sport e agli appassionati di basket in particolare, ha annunciato importanti novità sul Pianeta Viola.

Ha affermato Versace:

“Sul Pianeta Viola ci ciamo, siamo agli sgoccioli: stiamo completando il progetto di riqualificazione di tutta la parte dell’impiantistica. Una volta completata questa parte di lavori, la più consistente, andremo avanti con la manifestazione di interesse e quindi il bando per affidare quel centro sportivo che ormai è diventata un’utopia per i tanti appassionati di basket, ma non solo. E potrebbe essere un volano importante come in passato lo è stato il Sant’Agata per la Reggina”.