Reggio Calabria Pride, Doretta: “Lottate per libertà, uguaglianza e pari dignità”

“Quando si decide di dare un calcio in c*** la punta dello Stivale è la prima a colpire”.

É questo il messaggio lanciato sui social da Salvatore Piromalli, in arte Doretta. La drag queen reggina non a solamente parte del gruppo “Le Portinaie”, è anche un componente dell’associazione Arcigay ‘Due Mari’ ed ha rappresentato l’Italia al World Pride di New York.

Il pride di sabato non è stato solo un momento di festa o di semplice aggregazione per Reggio Calabria, ma anche il luogo in cui esporre testimonianze forti di istituzioni e semplici cittadini. Quella di Doretta è sicuramente una fra le più belle, che su instagram prosegue:

“Grazie Reggio Calabria! Fate di ogni vostro giorno una lotta pacifica per ottenere libertà, uguaglianza e pari dignità”.

Foto copertina Salvatore Borzacchiello – @borzac