Reggio si tinge dei colori dell’arcobaleno, tutto pronto per il Pride 2019

Per la prima volta si svolge in Calabria il Gay Pride, 19 luglio 2014. Il corteo, in corso a Reggio Calabria, e le altre iniziative culturali svoltesi nei giorni scorsi sono state organizzate dai comitati Arcigay della Calabria. ANSA/GIORGIO NERI

Al via il countdown per il “Reggio Calabria Pride 2019“, organizzato dal Comitato Arcigay Due Mari di Reggio Calabria e dalla Agedo (Associazione Genitori di Omosessuali) di Reggio Calabria. L’evento che avrà luogo sabato 27 luglio a partire dalle ore 17:30 è stato presentato nella giornata di ieri a Palazzo Alvaro.

«Una manifestazione che abbiamo ideato nei mesi invernali – ha detto Michela Calabrò presidente del Comitato Arcigay Due Mari di Reggio – partendo da una riflessione profonda e particolare: la ricorrenza dei 50 anni dai moti di Stonewall, scaturiti dall’irruzione della Polizia, nella notte del 27 giugno 1969, in un bar gay di Manhattan, a New York. Quest’anno si è caratterizzato per l’onda pride che ha coinvolto moltissime città, non solo grandi città, ma anche tanti piccoli centri con cortei colorati e festanti».

La rappresentante dell’Arcigay Due Mari ha detto ancora:

«Si partirà dalla pineta di viale Zerbi per poi sfilare in corteo sul lungomare, fino alle Mura Greche. Da lì si imboccherà la passeggiata a mare del Lungomare fino all’Arena dello Stretto, dove sono previste riflessioni, interventi istituzionali, e di ospiti nazionali, come Luciano Lopopolo, presidente nazionale di Arcigay, Rita De Santis, presidente onorario di Agedo, con Dolores De Marco, componente il Consiglio direttivo nazionale. Madrina d’eccezione, Marina Grassidonia, presidente onorario e fondatrice di “Famiglie arcobaleno”». «Reggio è ormai pronta. Si è dimostrata inclusiva verso questa realtà. Sarà un corteo colorato e partecipato – ha dichiarato Mirella Giuffré, presidente del Comitato Agedo -. Il mio appello va ai genitori e alle famiglie di giovani omosessuali, a sfilare accanto ai ragazzi, sostenerli e dar loro la forza per superare brutture e pregiudizi di parte della società civile».

Molte le associazioni, i movimenti, le istituzioni che hanno dato adesione al “Reggio Calabria Pride”di sabato.

Leggi anche

«E’ vero che il Comitato promotore è Arcigay e Agedo – ha precisato Mirella Giuffré – ma abbiamo lo stesso aperto il coordinamento a tutte le realtà associative territoriali, registrando una ampia adesione dall’intera regione».

In concomitanza con il “Reggio Calabria Pride“, una fermata Atam del lungomare Matteotti, davanti a Villa Zerbi, diventerà una fermata Rainbow con poster e bandiere.

«Vuole essere un messaggio di inclusione alla cittadinanza – ha spiegato Michela Calabrò – un modo per “schiaffeggiare” in modo non violento, le opinioni stupide e bigotte che spesso leggiamo sui social. Chi vede nel Pride una carnevalata significa che vuol vedere e può vedere solo questo».

Fonte: Quotidiano del Sud