Reggio Calabria Pride, la sen. Vanin: 'Questi giovani sono la speranza del futuro'

Lo ha detto, ai microfoni di CityNow, Orietta Vanin, Segretaria della Commissione Diritti Umani del Senato (M5S).

"Io sono arrivata a Reggio Calabria da Venezia. Come ben sapete abbiamo lottato fino all'ultimo giorno per lavorare sui diritti civili ed umani e purtroppo come sapete bene questo parlamento ha fatto in modo di affossare tutto. Allora, ancora di più, la presenza di così tanti giovani ai pride italiani ci dà la speranza di andare avanti".