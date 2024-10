Reggio Calabria Pride, inaugurata la fermata Atam Rainbow – FOTO

Un’iniziativa nell’iniziativa in questi giorni che precedono il Reggio Calabria Pride. Questo pomeriggio, alle 18:00, è stata inaugurata la fermata Atam ‘Rainbow‘, un vero e proprio tributo al corteo che domani, sabato 27 luglio, animerà le vie del centro cittadino.

Gli eventi pre Pride a Reggio Calabria sono stati veramente tanti, a confermarlo Mirella Giuffrè la Presidente di Agedo:

“Abbiamo organizzato tanti eventi culturali, ludici, di approfondimenti. Questa iniziativa è nata da una richiesta fatta all’amministrazione Atam, che si è resa subito disponibile. Attraverso la bandiera arcobaleno volevamo ripetere quello che si è fatto in tante altre città d’Italia ma anche all’estero, dare il segnale a Reggio Calabria che l’inclusione non solo è possibile, ma è già in stato avanzato”.