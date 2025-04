Reggio, festa del 1° maggio in grande: si compone la lista dei cantanti

Primo maggio a Reggio Calabria, si lavora ad un evento in grande. In occasione della Festa dei lavoratori, anche quest’anno in riva allo Stretto si terrà il ‘concertone’ all’Arena ‘Ciccio Franco’. Tra gli artisti più noti che si sono esibiti lo scorso anno Orietta Berti, Mannini, Il Cile, Moreno e Iva Zanicchi.

Per il 1 maggio 2025, le trattative con gli artisti che si esibiranno a Reggio Calabria (circa una decina) sono alle battute finali. Nei giorni scorsi, abbiamo riportato anticipazioni riguardo il cantautore Morgan e il gruppo Le Orme quali possibili artisti che saliranno sul palco dell’Arena dello Stretto Ciccio Franco. In queste ore, altre indiscrezioni raccolte portano a Patty Pravo, Michele Zarrillo, Ron Moss e Federica Carta tra i cantanti che prenderanno parte al 1 maggio reggino.

Leggi anche

1 maggio a Reggio, a breve l’ufficialità dei nomi

Originario di Hollywood, Ronn Moss ha iniziato a suonare basso e batteria da autodidatta dopo l’ispirazione ricevuta dai Beatles. Negli anni ’70 fonda i Player, band rock che ottiene successo internazionale con il singolo “Baby Come Back”. I Player aprono i concerti di artisti come Eric Clapton e Heart.

Parallelamente alla musica, Moss intraprende una carriera attoriale di grande successo con il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, che interpreta per 25 anni. Nonostante il successo in TV, continua a produrre musica da solista, pubblicando quattro album e facendo tour in Europa e Australia.

Negli ultimi anni, collabora con il produttore italiano Tiziano Cavaliere, realizzando un tour in Italia e il film “Surprise Trip” (Amazon Prime), girato in Puglia.

Federica Carta, nata a Roma nel 1999, si fa conoscere nel 2016 ad Amici di Maria De Filippi, classificandosi terza. Il suo album d’esordio “Federica” (2017) è Disco di Platino. Nello stesso anno inizia la fortunata collaborazione con Shade, con il brano “Irraggiungibile” (triplo Platino).

Seguono concerti sold-out a Roma e Milano e l’uscita del secondo album “Molto più di un film” (2018). Partecipa a Sanremo 2019 con Shade presentando “Senza farlo apposta”, certificato Disco di Platino, incluso nell’EP “Popcorn”.

Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è una delle icone più originali e carismatiche della musica italiana. Debutta negli anni ’60 con il brano “Ragazzo Triste” e raggiunge il successo nel 1968 con “La Bambola”, uno dei suoi più grandi classici.

Nel corso della sua carriera ha sperimentato vari generi, dal pop al rock, collaborando con importanti autori italiani come Battisti, Vasco Rossi, Franco Battiato e Ivano Fossati. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, tra cui nel 1997 con “…E dimmi che non vuoi morire”, brano amatissimo dal pubblico e dalla critica.

Considerata una pioniera nello stile e nell’immagine, ha pubblicato oltre 25 album e continua a esibirsi dal vivo, dimostrando grande versatilità e fascino senza tempo.

Negli anni successivi pubblica diversi singoli, tra cui “Bella Così” con Chadia Rodriguez (Disco d’Oro) e “Come Marilyn” (2023), progetto solidale legato alla salute mentale.