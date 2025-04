Festa del Primo Maggio, in arrivo a Reggio big della musica italiana. Spunta il primo nome

Primo maggio a Reggio Calabria. In occasione della Festa dei lavoratori, anche quest’anno in riva allo Stretto si terrà il ‘concertone’ all’Arena ‘Ciccio Franco’. Tra gli artisti più noti che si sono esibiti lo scorso anno Orietta Berti, Mannini, Il Cile, Moreno e Iva Zanicchi.

“Ci sono due o tre nomi importanti ma non li diciamo non perchè non siano stati chiusi ma perchè abbiamo il timore che possano chiudere anche con Roma. Possiamo al momento dire che si sta lavorando a un gran concerto con un memorial la mattina dell’uno maggio’.

Queste le parole del vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace nel corso dell’ultima puntata di Live Break, in riferimento al concerto del Primo Maggio reggino.

Il vice sindaco metropolitano ha preferito non sbilanciarsi rispetto al numero (circa una decina) e i nomi degli artisti che si esibiranno in riva allo Stretto.

Uno dei big che si esibirà al Primo Maggio reggino, secondo quanto raccolto, è Morgan. Già leader dei Bluvertigo, Morgan è indubbiamente uno degli artisti più colti ed eclettici del panorama musicale italiano.

Non a caso uno dei primi a riconoscere il suo talento fu proprio Franco Battiato che in comune con lui, oltre ad una grandissima cultura musicale (e non solo), ha sempre avuto quel desiderio irrefrenabile di andare al di là dei confini dell’esperienza tradizionale, in una costante ricerca di nuove forme musicali e tecniche compositive sperimentali. Personaggio fuori dagli schemi, anche grazie alla partecipazione a numerose trasmissioni (su tutte X-Factor) ha mostrato una conoscenza e una cultura musicale enorme.

Un altro ospite del 1 Maggio a Reggio Calabria secondo iscrizioni sarà il gruppo Le Orme , una delle band più longeve della nostra storia musicale, tanto che quest’anno festeggiano il sessantennale. Sono nati negli anni 60 come gruppo musicale di rock progressivo italiano nato a Venezia come gruppo beat. Insieme con New Trolls, Premiata Forneria Marconi e Banco del Mutuo Soccorso Le Orme sono considerati i principali esponenti del rock progressive italiano.

E’ Morgan quindi, salvo sorprese, uno dei 2-3 big annunciati nei giorni scorsi dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, cresce la curiosità nel conoscere l’ufficialità e il dettagli di tutti gli artisti che si esibiranno a Reggio Calabria per una festa del Primo Maggio che punta a superare quella, senza dubbio riuscita e positiva, dello scorso anno.