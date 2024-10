A Reggio Calabria il primo social store LIBERI PER NATURA

Liberi per Natura. L’importante è esserlo, per scelta. Un tema ostico soprattutto in una terra come la Calabria.

Una sfida che si rinnova nell’impegno quotidiano delle 28 cooperative del Consorzio Macramè che sabato 3 dicembre, dalle ore 17, propone un nuovo spazio etico nella Città metropolitana di Reggio Calabria. Sarà inaugurato il primo social store LIBERI PER NATURA, che è anche la prima delle botteghe delle Terre del Sole, in via del Torrione, n. 89, alle spalle del Teatro “Francesco Cilea”.

Un progetto inclusivo, promosso insieme a Macramè anche dalla cooperativa Ichora, dall’associazione Zoi Olò e dalla fondazione La Provvidenza Onlus.

Una nuova sfida che mira a valorizzare dei percorsi virtuosi che partono proprio dal territorio calabrese, con produzioni a km zero, equo-solidali e bio, nonché in una naturale logica di approvvigionamento di risorse positive, proponendo un asset con realtà consolidate del privato sociale, come i marchi Terre del Sole, Terre Grecaniche e Sole Insieme e ancora da esperienze ormai consolidate in tutto il resto d’Italia come Libera Terra, AltroMercato, EquoMercato e AltraQualità.

Sarà allestito un luogo in cui condividere un’idea di economia sociale su micro-scala, partendo da quell’area geografica che i recenti dati statistici rappresentano come socio-economicamente depressa.

Una vera e propria sfida, come già detto, in cui i cittadini reggini (e non solo) potranno ritrovare territorialità e impegno nel frutto del lavoro dei percorsi di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nonché attraverso lo sfruttamento “pro-positivo” dei terreni confiscati alle mafie. Dall’agrifood all’artigianato, dalla cosmesi naturale una vasta gamma di produzioni che raccontano una storia solidale. Una storia che raccoglie fallimenti e risalite di vite umane spezzate, bisogno e aiuto; che restituisce quanto di buono può fare di quei terreni, prima in possesso delle mafie, e adesso nelle mani di quanti fanno dell’impegno il proprio vissuto quotidiano. Appuntamento, quindi, per sabato 3 dicembre, dalle ore 17 da Liberi per Natura, la prima delle botteghe delle Terre del Sole a Reggio Calabria, alle spalle del Teatro Comunale “Francesco Cilea”.

E con il Natale ormai alle porte quanti visiteranno lo store di nuova apertura potranno trovare una originale e conveniente idea regalo e scegliere così di fare doppiamente del bene.