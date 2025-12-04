Crisi al Comune, Pro Italia, ‘Nous per Reggio’ e DSP: ‘Situazione surreale’

“Avviso ai reggini contribuenti ed elettori. Care concittadine e concittadini, ciò che si è consumato e si sta consumando sotto gli occhi increduli di tutti noi, ha del surreale”.

Inizia così la nota stampa congiunta firmata dal Direttivo metropolitano Pro Italia-Reggio C., dal Direttivo cittadino “Nous per Reggio” e dal Direttivo metropolitano DSP.

“Chi ha votato alle ultime elezioni comunali il programma e i candidati del csx collegati all’attuale sindaco, eletto pure alla regione, osserva che gli stessi eletti, probabilmente interpretando il sentimento popolare, ma anche per motivi di beghe interne al csx, hanno difatto sfiduciato lo stesso traballante sindaco, il cui percorso amministrativo in questi anni non ha lasciato nulla di tangibile che possa ricordarsi a futura memoria per la città. Dall’altra parte (se così la si può definire) abbiamo preso atto con sgomento e ripulsa che una inesistente quanto fallace, presunta opposizione, la stessa che in modo risibile, qualche anno fa si recò da un notaio dove avrebbe voluto dimettersi per mettere alle strette il sindaco e l’amministrazione dimostrando con ciò incompetenza e/o poco rispetto verso il proprio elettorato di cdx, invece di chiudere la partita una volta per tutte cosa fa? Non lascia nulla di intentato pur di salvare l’attuale legislatura e si assume la responsabilità politica e morale di aver salvato questa amministrazione di csx avversata e combattuta solo con vuoti slogan e parole che ormai non incantano più neppure gli asini. Ovviamente si cercherà di mascherare il tutto con formule magiche e demagogiche del tipo: “è stato fatto tutto per il supremo interesse della città e per un atto di responsabilità verso essa”, evocando i fantasmi del ritorno dei commissari”.

