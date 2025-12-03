Comune, ennesima rivoluzione di Falcomatà: Battaglia vice sindaco, out Mary Caracciolo

Secondo fonti interne alla maggioranza, la promozione di Mimmetto Battaglia e l'estromissione di Mary Caracciolo non saranno le ultime due mosse del sindaco 'Highlander' prima della sua decadenza...le ultime novità

Non è ancora pace tra il sindaco Falcomatà, il Partito Democratico e Rinascita Comune, ma i primi frutti della pace iniziano a intravedersi…sull’albero di Natale. Dopo settimane di scontri e tensioni, il sindaco ha optato per le prime mosse, che accompagneranno il suo addio a Palazzo San Giorgio, previsto per il mese di dicembre ma ancora con tempistiche non definite precisamente.

Secondo quanto raccolto, Falcomatà ha dato disponibilità al Pd a sostituire il vice sindaco, casella che diventerà ancora più importante dopo la prossima decadenza del ‘sindaconsigliere’, diventando il facente funzioni che guiderà il Comune sino alle elezioni.

Via Paolo Brunetti (che rimane in Giunta in qualità di assessore), promozione per Mimmetto Battaglia. La notizia era nell’aria da giorni, adesso sembra prendere concretezza e forse già nella giornata di domani diventerà sostanza.

Non è l’unica modifica che ci sarà in Giunta, gli stessi rumors infatti riportano di quello che sarebbe una estromissione clamorosa, ovvero quella di Mary Caracciolo. Clamorosa perchè avverrebbe a sole 3 settimane dalla nomina della stessa Caracciolo: se diventerà ufficiale il suo defenestramento, servirà la migliore fantasia narrativa e dialettica per giustificare una (doppia) mossa -nomina e immediato allontanamento- che definire politicamente schizofrenica sarebbe un eufemismo.

Le due scelte di Falcomatà -questa volta si, in accordo e condivisione con il Partito Democratico- sarebbero state ratificate durante una riunione del partito tenutasi questo pomeriggio, alla presenza dei segretari cittadino e provinciale Bonforte e Panetta, del capogruppo Giuseppe Marino, dei consiglieri dem e di altri esponenti locali.

Secondo fonti interne alla maggioranza, la promozione di Mimmetto Battaglia e l’estromissione di Mary Caracciolo non saranno le ultime due mosse del sindaco ‘Highlander’ prima della sua decadenza.

Sistemata la contesa con il Pd, con la promozione di Mimmetto Battaglia e la nomina dell’erede di Mary Caracciolo in Giunta (ancora da individuare), rimarrebbe da ricucire lo strappo con Rinascita Comune e da capire le evoluzioni con i gruppi Red. Secondo alcuni esponenti di maggioranza infatti, le due postazioni con il vicesindaco metropolitano Versace e l’assessore comunale Burrone dovranno scendere ad una sola.

C’è ancora tempo, per vederne delle belle: l’amministrazione della città ultima in Italia secondo la classifica del Sole 24 Ore, è sicuramente prima in quanto a colpi di scena e poltrone che saltano e risbucano con frenesia strabiliante…